Новосибирск, , 07:32 — REGNUM Звук сирены, который начал каждый час звучать на территории Новосибирской области с утра 1 апреля вызвал недовольство новосибирцев. После чего региональное управление МЧС РФ решило внести откорректировать работу системы оповещения.

Как сообщил изданию «Новая Сибирь» заместитель начальника пресс-службы ведомства Артём Щербаков, с сегодняшнего дня, 2 апреля, электросирены будут отключены, но дикторский голос продолжит ежечасно напоминать о мерах предосторожности.

«Оповещение будет осуществляться каждый час с 9:00 до 21:00 во всех муниципальных образованиях Новосибирской области», — говорится на сайте новосибирского управления МЧС РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что утром 1 апреля в Новосибирске завыли сирены — новосибирцев попросили находиться дома.

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