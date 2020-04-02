Хабаровск, , 08:16 — REGNUM По данным главы Роспотребнадзора России Анны Поповой, на Камчатке, при наличии 6 тест-систем, не проведено ни одного тестирования на COVID-19, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полпредстве ДФО.

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По словам руководителя Роспотребнадзора РФ Анны Поповой, на Камчатке, при наличии 6 тест-систем, не проведено на сегодняшний день ни одного тестирования на COVID-19. Глава ведомства призвала власти региона обратить внимание на работу регионального минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, еще одним регионом, который подвергся критике Роспотребнадзора, стал Хабаровский край, где при наличии 12 тест-систем также не выполнено ни одного тестирования на коронавирус.