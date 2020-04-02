Владивосток, , 07:05 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко проверил готовность санатория «Сахарный ключ» и оздоровительного центра «Ритм-10», где разместятся на карантин граждане, прибывшие авиарейсом из Бангкока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Всего на карантин будет размещено более 170 человек, тем не менее проверяемые учреждения могут принять более 240 человек. Прибывшие будут размещены в 2‑ и 3-местных номерах, оборудованных санузлом, бытовой техникой. Питание будут доставлять в номер в одноразовой посуде.

«Санаторий готов принять на карантин 100 человек, все наши сотрудники обеспечены средствами защиты», — рассказала директор санатория Изабелла Муравьева.

Осмотрев обсерваторы, Олег Кожемяко отметил их высокую готовность к размещению людей.

«Находящимся в обсерваторах людям нужно будет набраться терпения, думать о себе, о других, эту ситуацию нужно пережить, в которой оказалась не только наша страна, но и весь мир», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Колымы Сергей Носов проверил готовность обсерваторов для приёма больных коронавирусной инфекцией.