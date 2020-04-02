Посёлок городского типа Ола, Магаданская область, , 04:51 — REGNUM Готовность обсерватора в СОК «Снежный», инфекционного корпуса и больницы в посёлке Ола проверил губернатор Сергей Носов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Магаданской области.

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В настоящее время на Колыме имеется 74 аппарата ИВЛ, 7 новых аппаратов пришли в Магадан и установлены в инфекционной больнице. Также в область поступили 204 бесконтактных термометра, сообщили в областном минздраве. В апреле регион получит и установит три стационарных тепловизора — один в аэропорту и два в Магадане.

«На данный момент в помещении отремонтированного учебного корпуса мы готовим 40 коек. Помещение готово на данный момент к запуску. С ИВЛ и другой аппаратурой на данный момент с нашим министерством здравоохранения решаем вопрос», — рассказал главврач Ольской районной больницы Баяр Бадмаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области введён режим полной самоизоляции.