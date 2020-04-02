Сеул, , 06:01 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Южной Корее составило 9976, сообщает агентство Рёнхап.

По данным южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний, за 1 апреля было выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за прошедшие сутки в республике от коронавирусной инфекции скончались четыре человека. Общее количество летальных случаев от COVID-19 в Южной Корее достигло 169. Отмечается, что больше половины умерших — люди старше 80 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля на военной базе США в Южной Корее выявили новый случай заражения коронавирусом нового типа. Отмечалось, что с 24 марта на той же базе «Кэмп Хамфрис» были подтверждены четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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