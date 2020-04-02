Рабат, , 00:50 — REGNUM Количество подтвержденных случаев смерти от заболевания коронавирусной инфекцией в Марокко достигло 37, сообщает пресс-служба марокканского минздрава.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране выросло до 642. Также сообщает, что с момента начала эпидемии COVID-19 в Марокко от заболевания вылечились 26 человек. Наиболее пострадавшим регионом страны от инфекции стала Касабланка — там подтвержден 181 случай заражения новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марокко с началом пандемии коронавируса нового типа ввели ряд ограничительных мер, чтобы пресечь распространение инфекции. В частности, в стране ограничили передвижение людей между городами и приостановили работу общественного транспорта.

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