Москва, , 22:41 — REGNUM В «Единой России» считают недостаточными меры по борьбе с распространением коронавируса, которые реализуют власти в Республике Коми, Архангельской области, на Камчатке, в Краснодарском и Хабаровском краях.

Об этом в социальных сетях написал заместитель секретаря Генерального совета партии, депутат Государственной думы Евгений Ревенко.

По его словам, ситуационный центр «Единой России», куда стекается вся информация о деятельности волонтерских штабов в регионах, продолжит в ежедневном режиме вести мониторинг ситуации на предмет своевременности и достаточности принимаемых для борьбы с коронавирусом мер.

«В Республике Коми сегодня сложилась вопиющая ситуация — подтверждены 54 случая заражения коронавирусом в одной больнице. Кроме всего прочего, в регионе дорожают продукты первой необходимости — гречка, сахар. Количество обращений граждан по этому вопросу заметно растет. Общественники просят власти Коми развернуть пункты обогрева для бездомных, которые физически не могут соблюдать режим самоизоляции», — написал Евгений Ревенко на своей странице в социальной сети.

По его словам, опасения вызывает положение дел в Архангельской области и Камчатском крае, о чем сообщают партийные волонтеры.

«В частности, речь идет о недостаточном количестве дополнительных коечных мест, которые могут потребоваться в случае, если ситуация обострится. Судя по той информации, которую мы получаем, к властям не только Коми, Архангельской области и Камчатского края, но также и Краснодарского и Хабаровского краев есть серьезные вопросы — не должным образом организована работа по борьбе с распространением инфекции и оказанию помощи людям. Эти недостатки должны быть оперативно устранены. Речь идет о жизни и здоровье людей», — подчеркнул Евгений Ревенко, добавив, что будет ежедневно информировать сограждан о происходящем в регионах и как партия на местах помогает людям справляться с пандемией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Единая России» развернула во всех регионах страны волонтерские центры, оказывающие всестороннюю помощь людям из «группы риска» в условиях борьбы с пандемией. В работу центров включилось 84 218 активистов. Они обзвонили более 712 тысяч граждан из «группы риска», адресную помощь получили более 6 тысяч человек.

Также партия поддерживает людей, решивших в непростое для страны время добровольно включиться в волонтерскую работу.

«В Пензе, например, наши коллеги будут компенсировать транспортные расходы общественников, которые каждый день развозят на личных машинах продукты пенсионерам и ветеранам. Благодаря поддержке наших коллег, которые занимаются предпринимательской деятельностью, в медучреждения Новгородской области будет передано новое оборудование, расходные материалы, средства защиты. По инициативе «Единой России» в Республике Алтай медикам передадут автомобили для доставки врачей на дом к пациентам», — привел несколько примеров Евгений Ревенко.