Хартум, 1 апреля 2020, 22:21 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 в Судане достигло семи, сообщает 1 апреля SSNA.
По данным Африканского союза, два человека скончались от вызванного коронавирусом заболевания.
Напомним, в стране с 18 марта действует режим чрезвычайного положения.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Восточной Африке по количеству выявленных случаев инфицирования коронавирусом лидирует Кения.
Всего в Африке больше всего инфицированных обнаружено в ЮАР, на втором месте — Алжир.
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