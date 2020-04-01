Хартум, , 22:21 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 в Судане достигло семи, сообщает 1 апреля SSNA.

По данным Африканского союза, два человека скончались от вызванного коронавирусом заболевания.

Напомним, в стране с 18 марта действует режим чрезвычайного положения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Восточной Африке по количеству выявленных случаев инфицирования коронавирусом лидирует Кения.

Всего в Африке больше всего инфицированных обнаружено в ЮАР, на втором месте — Алжир.

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