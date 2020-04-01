Ростов-на-Дону, , 19:09 — REGNUM К патрулированию улиц в Ростовской области в целях выявления нарушителей режима самоизоляции и профилактическим беседам привлекли казаков. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 апреля.

«Количество и плотность таких нарядов на улицах населённых пунктов увеличилась вдвое. Сегодня патрулировать улицы вышли более 2 тыс. правоохранителей и представителей казачьих обществ. Ежесуточно, в зависимости от сменности графика, на дежурство будут выходить от 600 до 900 казаков-дружинников», — сказал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области действует режим всеобщей изоляции. Меры ужесточены в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание уделено пожилым людям. Всем жителям региона необходимо строго соблюдать правила личной гигиены и следовать принятым мерам.

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