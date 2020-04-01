Санкт-Петербург, , 19:08 — REGNUM Лишь 33% жителей Ленинградской области, которые совершали в последнее время зарубежные поездки и должны были самоизолироваться на 14 дней, придерживаются ограничительных мер. Об этом 1 апреля сообщает оперативный штаб Ленинградской области.

С конца марта все мобильные операторы передают в Минкомсвязи РФ и регионы информацию о количестве абонентов, возвратившихся из-за границы, и соблюдении ими режима самоизоляции.

«По Ленинградской области показатель соблюдающих ограничения составил 33%. Соответственно 2/3 тех, кто должен находиться дома, выходят и выезжают, общаются и встречаются с другими людьми, выступая потенциальными разносчиками инфекции», — отмечают в оперштабе.

Напомним, что все граждане, получившие от операторов смс о необходимости соблюдать 14-дневную самоизоляцию, могут быть в впоследствии привлечены к административной или уголовной ответственности.

В Ленобласти за последние сутки — шесть новых фактов заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших — 20 человек, один пациент выздоровел, летальных случаев нет.

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