Санкт-Петербург, , 17:04 — REGNUM Часть петербуржцев все еще безответственно относятся к карантинным мерам из-за коронавируса, подвергая опасности себя и детей. Об этом заявила 1 апреля уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Она отметила, что то, что наблюдает, на языке юриспруденции называется «преступной самонадеянностью»: люди не думают, что их действия «могут привести к печальным результатам» и «легкомысленно надеются» на их предотвращение.

«По данным аналитиков сервиса «Авито.Работа», 54% опрошенных ответили, что продолжают вести привычный образ жизни, несмотря на активное распространение вируса. Поэтому первостепенную задачу свою вижу в активной работе в информационном поле, пропагандируя ответственное отношение к своему здоровью и здоровью своих детей», — сказала Митянина.

Заметим, сегодня стало известно, что в больнице им. Филатова лежит двухлетний ребенок с подтвержденным диагнозом COVID-19: его и свою жену заразил отец, который вернулся в Петербург из Германии и не самоизолировался, как того требует Роспотребнадзор. Ребенка с матерью госпитализировали 26 марта.

«Отмечаю плохую работу по информированию населения органов власти, потому что важно не только делать что-то, но и своевременно, в доступной форме информировать людей об этих действиях», — добавила Анна Митянина.

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