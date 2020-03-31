Саратов, , 16:14 — REGNUM Индекс Саратова, на 13:00 часов 31 марта, составляет 3,5 из 5 возможных — значит, что большинство горожан находятся дома. В общем рейтинге городов с населением более 500 тыс. человек Саратов занимает позиции наравне с Тюменью, Тольятти, Ульяновском, Владивостоком, Оренбургом, Рязанью. В лидерах находятся Астрахань с индексом 3,8, Хабаровск и Набережные Челны с показателем 3,7.

Из городов-миллионников России самый высокий индекс самоизоляции у Нижнего Новгорода — 3,6, а самый низкий — у Новосибирска — 2,9. Москва и Санкт-Петербург имеют одинаковые показатели — 3,3.

Об этом информирует региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Напомним, Яндекс накануне запустил новый сервис по оценке уровня самоизоляции в городах России и СНГ. Оценивается нынешняя городская активность в сравнении с будним днем до эпидемии. Чем выше индекс, тем больше людей находятся дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Петербурга стараются соблюдать условия самоизоляции на время угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, однако не так строго, как в других городах-миллионниках. Такие выводы можно сделать, проанализировав данные проекта «Яндекса».

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