Берлин, , 15:52 — REGNUM Блогер Александра Андерссон на своем канале в YouTube выложила видеоролик, в котором перевела рассказ доктора Вольфганга Водарга с критикой паники в отношении эпидемии коронавируса.

Под роликом она написала: «Марк Твен — «Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут».

Во вступлении к ролику блогер рассказала о том, кем является доктор Водарг. В течение многих лет он был председателем комитета здравоохранения Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как сообщила Андерссон, десять лет назад доктор Водарг призвал к расследованию предполагаемого влияния фармацевтических компаний в глобальной компании ВОЗ по борьбе с пандемией гриппа 2009 года (H1N1 — «свиной грипп»).

Затем, по словам Андерссон, он заявлял, что пандемия свиного гриппа была фальшивкой, позволившей заработать фармакомпаниям на продажах вакцины. Закончив рассказывать о докторе, она сообщила, что у него на сайте есть подборка на тему заболевания COVID.

«Я озвучила самое короткое из них», — сказала блогер и приступила к показу ролика Водарга.

«Я хотел бы кое-что рассказать по поводу эпидемии, которая якобы происходит прямо сейчас. Вначале я думал, что эта шумиха опять пройдет, но она настолько выросла, что нам нужно, наконец, уделить этому более пристальное внимание», — начал свой доклад доктор.

Он рассказал, как работал врачом, был руководителем отдела здравоохранения в больнице и создал собственную систему контроля в области гриппа. По словам доктора, он каждый год наблюдал, какое количество людей заболевало в области с населением 150 тысяч человек.

Доктор Водарг сообщил, что каждый год в мире появляется новый тип вируса, потому что вирус имеет тенденцию меняться, чтобы распространяться. Поэтому в мире существует 100 различных типов вирусов, которые постоянно меняются.

«Если бы те же самые вирусы попали к нам и в следующем году, то наша иммунная система распознала бы их, и мы бы не заболели, а они не смогли бы распространяться», — отметил доктор, добавив, что распространяться — это именно то, чего хотят вирусы.

По словам доктора Водарга, до этого момента врачей не особо сильно заботило, какие именно вирусы вызывают этот грипп или общими словами — болезнь. Он сообщил информацию, что в Глазго уже на протяжении нескольких лет проводятся исследования с применением доступных на тот момент тестов. Это значит, что врачи не исследовали все 100 типов вирусов, а только те, на которые у них были тесты.

Как заявил вирусолог, таким образом в Глазго изучили от восьми до десяти различных вирусов, и коронавирусы всегда были среди них. Он показал экран ноутбука, на котором были изображены графы, приведенные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). В легенде к графам среди прочих был указан CoV (короновирус).

«Это данные из Глазго. С 2005 по 2013 они проверили, какие вирусы появлялись среди респираторных болезней. И вот эти цветные графы — это вирусы. Зеленые части показывают коронавирус, который всегда был в комплекте», — подчеркнул доктор Водарг.

По его данным, коронавирусы обычно составляют от 7 до 15% или от 5% до 14% среди всех вирусов. Тем самым это естественно, что большая доля вирусов в мире — коронавирусы.

Далее доктор перешел к рассказу о вспышке заболевания в Китае. Он сообщил, что в Ухане находится крупнейший лабораторный объект для работы с вирусами во всем Китае, где эксперты ежедневно работают с вирусами. Ухань — это большой город с населением в 11 млн человек, с большими больницами, с большими отделениями интенсивной терапии. Там постоянно есть множество людей с пневмонией.

Как сообщил доктор Водарг, вирусологи Ухане провели тесты с небольшим количеством пациентов — менее 50 человек. Они исследовали РНК вирусов в лаборатории и обнаружили новый тип, что привлекло их внимание. Затем они занесли результаты в глобальную базу данных, которая доступна ученым во всем мире.

По словам вирусолога, в Берлине ученые сравнили полученные из Уханя данные и попытались создать тест для измерения этой новой разновидности коронавируса.

«Тогда г-н Дростен (Кристиан Дростен — германский вирусолог, специализирующийся на коронавирусах, возглавляет Институт вирусологии берлинской клиники Шарите, консультирует госорганы Германии) предоставил протокол для ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), и он был принят очень быстро. Обычно, так как тест считается медицинским продуктом, он должен быть утвержден. Это значит, что он должен быть проверен очень скурпулезно — что этот тест на самом деле показывает, что он измеряет», — сообщил доктор Водарг.

Он уточнил, что таких проверок выполнено не было, а этот проведенный тест являлся внутренним тестом клиники Шарите. Но поскольку уже возникла паника, то было принято решение использовать этот тест везде.

«И тогда г-н Дростен предоставил этот тест. Конечно же вирусолог не может сказать — опасен вирус или нет. Он может сказать только, что этот вирус выглядит по-другому, или что у нас есть тест для этого вируса. Но опасен ли вирус, г-н Дроссен? Откуда он должен знать? Ему потребовались бы дополнительные эпидемиологические данные, базирующиеся на наблюдениях о том, насколько люди больны, и как быстро они выздоравливают, умирает ли большее количество людей, чем раньше», — объяснил вирусолог.

По его мнению, именно поэтому важно изучать данные предыдущих исследований для сравнения уровней смертности, чтобы увидеть какое количество людей умерло от вируса ранее и сейчас. Делая такой анализ во время поиска определенного вируса, например, коронавируса, можно исследовать обычное население. По словам доктора, в этом случае будет обнаружено, что около 8−10% населения будут иметь какой-то тип вирусов, которые делают их больными.

Если проводить тесты среди посетителей врачей, то конечно там будет выявлено намного больше положит случаев, отметил доктор Водарг. Он дополнил, если исследовать больницы и взять образцы там, тогда будет выявлено еще больше коронаинфицированных людей.

«Другими словами, в зависимости от пропорции населения, которое вы исследуете, не зависимо от того в общем населении или пациентов приемных, больниц, или даже когда вы обследуете очень больных пациентов на грани смерти в отделении интенсивной терапии, вы, как и следовало ожидать, обнаружите от 7 до 15% коронавирусов при каждом проведенном тесте», — отметил вирусолог.

По его мнению, установить умрут ли больные от коронавируса или от других вирусов невозможно. Также для понимания реального уровня смертности необходимо знать, где проводились тесты.

«Если они были использованы в больницах на серьезно или неизлечимо больных людях, то тогда безусловно уровень смертности от коронавируса повышается. И это только потому что обследовалась лишь одна специфическая группа», — подчеркнул доктор Водарг.

Вирусолог сообщил, что смертность от сезонной острой респираторной болезни широко известной как грипп составляет 0,1% процента. По его данным, это считается максимумом.

«То есть один из 1000 граждан, заразившийся гриппом, умирает каждую зиму», — уточнил доктор.

Он сообщил, что сейчас необходимо узнать, повысилась ли смертность из-за коронавируса. По его данным, в Германии численность умерших от гриппа составляет на 20−30 тыс. смертей больше, чем без гриппа. Это называется избыточной смертностью.

Доктор повторил, что коронавирусы всегда составляют от 5% до 14% вирусов гриппа. Он предложил для расчета принять долю коронавирусов в размере 10%.

«Если бы мы на протяжении предыдущих лет тестировали всех серьезно больных пациентов в больницах на наличие коронавируса, чего конечно же не было, мы бы ожидали обнаружить от двух до трех тысяч людей, умирающих от гриппа каждый год, которые также имели бы коронавирус. А мы до сих пор еще очень далеко от этих чисел», — сообщил доктор Водарг.

Отметим, что в ролике Андерссон привела данные на 22 марта — 92 смерти в Германии от COVID-19. По состоянию на 1 апреля количество умерших от COVID-19 в Германии достигло 788 человек.

Продолжая, свое повествование, доктор сообщил:

«Очевидно, что в этом случае вирусологи создали что-то действительно сенсационное. И этим созданием они также очень впечатлили китайское государство. Китайское государство сделало из этого что-то огромное. Неожиданно это стало очень серьезным в политическом плане, полностью выходящим за рамки вирусологической шумихи. Неожиданно система распознавания лиц была установлена в аэропортах, клинический термометр контролировал движение на улицах Китая. И все это было так раздуто, что привело к международным последствиям. Политикам пришлось разбираться с этим. Пришлось занять позицию».

Доктор Водарг уточнил, что после этого вирусологи опять вступили в действие. Государства спрашивали у своих собственных вирусологов, и те подтверждали, что действительно стоит беспокоиться. Они предложили выработать тесты для измерения вируса как в Китае. Вокруг этого процесса начала развиваться сеть информации и мнений в определенных экспертных группах.

Вирусолог продолжил критиковать действия вирусологов и политиков:

«Тогда и политики обратились к этим экспертным группам, которые изначально раскрутили все это. На этих аргументах и основывается весь анализ политиков насчет того, кому должна быть предоставлена помощь. Какие установить меры безопасности, что должно быть запрещено. Все эти решения были просто получены из этих аргументов.И это значит, что сейчас будет неимоверно сложно сказать: «Стоп — ничего не происходит!»И это напоминает мне о сказке о голом короле. Только маленький ребенок мог сказать: «Смотрите он голый». Все другие при дворе подыграли и присоединились к ажиотажу».

Вирусолог подчеркнул, что так же и в случае с коронавирусом политики были поддержаны многими учеными, которые хотят играть важную роль в политике, потому что им нужны деньги для своих учреждений.

«Чего не хватает в этот момент, так это рационального взгляда на вещи. Мы должны задавать такие вопросы как: Как вы узнали, что вирус опасен? Как обстояла ситуация до этого? Не было ли у нас такой же ситуации в прошлом году? На самом ли деле это что-то новое?Вот чего не хватает. На самом деле король — голый», — сделал окончательный вывод доктор Водарг.

В завершении ролика Андерссон обратила внимание, ссылаясь на статью, которую показывал вирусолог, что Япония, наряду с Китаем, является одной из стран подверженной вирусу в самом начале его распространения. При этом, по словам блогера, Япония не ввела никаких карантинных или других жестких общественных ограничений, не боясь никакой новой угрозы здоровью граждан.

Отметим, ролик Андерссон опубликован на канале 22 марта. На тот момент количество заболевших COVID-19 составляло 307 тысяч человек во всем мире. Летальных исходов насчитывалось 13 тысяч.

По состоянию на 1 апреля, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило более 874 тысяч человек. От болезни, вызванной коронавирусом, умерло более 43 тысяч человек.