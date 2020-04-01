Симферополь, , 15:18 — REGNUM Полного закрытия Крымского моста в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса не исключил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Об этом он заявил 1 апреля по итогам встречи с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

«В течение суток выверяем позицию с Краснодарским краем. Мы считаем, здесь просто должны быть партнерские отношения, у нас нет задачи друг от друга отрезать ситуацию. Понимаем, если мы мост закрываем полностью, то люди, которые приехали, будут вынуждены возвращаться назад через Краснодарский край», — цитирует Аксёнова «Крыминформ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, со 2 апреля на Крымском мосту будет установлен блокпост для проверки проезжающего транспорта. При этом глава Крыма пообещал не допустить больших очередей из-за введения проверок.

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