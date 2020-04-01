Ташкент, , 15:03 — REGNUM В Ташкенте на месте озера Бахт намерены построить элитное жилье и торгово-развлекательный комплекс, при этом авторы проекта не учли, что это озеро является не только традиционным местом отдыха горожан, но и уникальным резерватом водоплавающих и околоводных птиц, пишет Среда.уз.

Кроме того, несмотря на карантин, в этом месте кипит работа, экскаваторы роют, а самосвалы вывозят грунт из котлована.

«На Бахте можно встретить целый ряд редких и охраняемых птиц. Каждый год здесь зимуют десятки малых бакланов и более 10 особей малой белой цапли. Озеро постоянно посещают для кормёжки туркестанские белые аисты. На нём отмечались орлан-белохвост, скопа, черноголовый хохотун (все эти виды — в Красной Книге Республики Узбекистан), белоглазый нырок (Красная книга). Кроме того, на озере стабильно зимуют малая поганка, большая белая цапля, утки различных видов (многосотенные стаи крякв и чирков-свистунков, десятки красноголовых нырков), кулики различных видов (черныш, большой улит, бекас, травник), чайки (озёрная и хохотунья), лысуха, зимородок», говорится в публикации.

Во время сезонных миграций здесь регулярно встречаются чомга, серая цапля, рыжая цапля, мородунка, ходулочник. Летом обычна речная крачка. Круглый год обитает болотный лунь, «не считая десятки менее обычных «посетителей».

"Многие из вышеперечисленных видов не встречаются более нигде или почти нигде на территории города, так как лишь озеро Бахт даёт им пристанище своими густыми тростниками и крупным открытым пространством воды в соседстве с древесными посадками», пишет издание.

Кроме того, растущие на озере деревья, являются единственной парковой зоной во всём Бектемирском районе столицы.

Издание подчеркивает, что «создаётся впечатление, что территория Бахта специально содержалась в полузаброшенном состоянии, чтобы затем передать её частному застройщику под предлогом непопулярности».

Также сообщается, что поскольку озеро Бахт располагается на месте гравийного карьера на побережье реки Чирчик и имеет песчано-галечниковое дно, безопасное строительство многоэтажных домов на таком грунте едва возможно.

«А какая судьба ждёт зелёные насаждения по всему периметру?», подчеркивает издание.

Автор статьи, известный эко-журналист Наталья Шулепина пишет, что «можно не сомневаться, что преобразование части Бахта в торгово-развлекательный комплекс с большим количеством аттракционов выступит фактором беспокойства для околоводных птиц и сильно обеднит биоразнообразие этой местности».

«Озеро Бахт в существующем виде безусловно нуждается в благоустройстве, но оно уже обладает прекрасным рекреационным потенциалом. Уместно обратиться к опыту Москвы, где заселённые водоплавающими птицами пруды, водно-болотные угодья с аллеями и зелёными парковыми насаждениями имеются во многих окраинных районах столицы. Там проводят досуг пенсионеры, молодые матери с колясками, организуются занятия спортивной ходьбой и т.п. Сохранение озера Бахт в качестве нетронутого водно-болотного угодья оставило бы для ташкентцев уникальную возможность любоваться необычными для большого города птицами и одновременно проводить здоровый спокойный отдых среди воды и зелени», пишет автор.

Кроме того, подчеркивается в публикации, именно здесь можно было бы знакомить юных ташкентцев с богатством и красотой природы Узбекистана, «в том числе с краснокнижными видами птиц, прививать интерес и бережное к ним отношение, даже не выезжая из столицы».

«Призываю учесть огромный потенциал озера Бахт для сохранения орнитофауны города Ташкента при проведении его реконструкции, либо создать аналогичный парк-озеро на побережье реки Чирчик с акцентом не на элитную недвижимость и торгово-развлекательные заведения, а на сохранение природных ландшафтов в черте города Ташкента», говорится в публикации.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, за последние 2−3 года власти Ташкента начали раздавать зеленые зоны столицы-парки, небольшие рощи, внутридомовые территории с детскими и спортивными площадками, под строительство коммерческих объектов.

Участки под строительство раздаются в отсутствие Генплана Ташкента, который по настоящее время не утвержден.

Такая тенденция обусловлена, как полагают эксперты, коррупцией в городской и районных администрациях столицы. При этом, жители Ташкента выражают большую озабоченность таким строительством, у граждан назревает протест, который может вылиться в митинги против такого строительства и уничтожения зеленых зон.