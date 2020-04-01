Сеул, , 14:37 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали снижение концентрации мелкодисперсных частиц в воздухе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в период с января по март 2020 года средний показатель микропыли в воздухе составил 24㎍ / ㎥, что на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в течение данного периода уровень концентрации микропыли свыше 51㎍/㎥ зафиксировали дважды, в то время как в прошлом году — в течение 18 дней.

С другой стороны, число дней, когда в воздухе уровень мелкодисперсных частиц был ниже 15㎍/㎥ увеличился с тринадцати до 28 дней.

В правительстве отмечают, что улучшение качества воздуха связано с благоприятными климатическими условиями, сезонной системы контроля за качеством воздуха, которая предусматривает сокращение эксплуатации угольных электростанций.