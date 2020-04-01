Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM Более 35 тысяч школьников Ленинградской области, которые в обычное время получали бесплатное питание в учебных заведениях, на время дистанционного обучения, введённого из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, получат продуктовые наборы. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Начиная с 6 апреля и до особого распоряжения, родителям, чьи дети получали в учебное время бесплатное питание, будут переданы продуктовые наборы за период с 30 марта. Таких детей в регионе насчитывается более 35 тысяч человек.

«Родители всех учеников с 1 по 4 классы также могут получить по 0,2 л молока или другого молочного продукта за каждый учебный день, начиная с 30 марта. На сегодня Ленинградская область обеспечивает молоком более 73 тысяч младших школьников», — пояснили в пресс-службе.

В администрации региона отметили, что порядок получения сухпайков и молочных продуктов будет самостоятельно определять руководство каждой школы. Что касается выдачи, то эту функцию возьмут на себя сотрудники образовательной организации или сотрудники поставщика питания, прошедшие тест на COVID-19.

«Исходя из количества детей, школы составят удобный график выдачи продуктов, чтобы уменьшить количество контактов. О графике и месте получения родителей оповестят с помощью сайта образовательной организации, в социальных сетях и мессенджерах», — подчеркнули в областной администрации.

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