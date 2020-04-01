Симферополь, , 13:48 — REGNUM Власти Крыма предпримут все меры, чтобы не допустить больших очередей при досмотре граждан на Крымском мосту. Об этом 1 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавируса заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя установку блокпостов на транспортном переходе.

«Надо сделать это так, чтобы для людей не было дискомфорта, часовых очередей быть не должно. На посту должны быть медработники для отбора биоматериала. Прошу со всеми службами сверить все позиции, определить, сколько нужно человек, что им необходимо, включая подвоз сухпайков», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма объявили на полуострове начало карантина по коронавирусу со 2 апреля. В рамках повышения мер безопасности на Крымском мосту установят блокпост для досмотра автомобильного транспорта.

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