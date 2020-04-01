Симферополь, 1 апреля 2020, 13:48 — REGNUM Власти Крыма предпримут все меры, чтобы не допустить больших очередей при досмотре граждан на Крымском мосту. Об этом 1 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавируса заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя установку блокпостов на транспортном переходе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма объявили на полуострове начало карантина по коронавирусу со 2 апреля. В рамках повышения мер безопасности на Крымском мосту установят блокпост для досмотра автомобильного транспорта.
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