Тбилиси, , 13:39 — REGNUM Более 40 случаев нарушения режима чрезвычайного положения (ЧП), действующего в Грузии, 31 марта выявили сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

«В результате мониторинга правоохранители выявили 46 фактов нарушения чрезвычайного положения по всей стране за последние 24 часа», — говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, в течение суток были оштрафованы 13 человек — за то, что нарушили режим самоизоляции, а шесть граждан наказаны штрафом за нарушение запрета на перевозки пассажиров в микроавтобусах. Кроме того, полиция выявила шесть случаев нарушения ограничений экономической деятельности.

МВД напомнило гражданам, что за нарушение режима ЧП предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 3000 лари (около $900), а в случае рецидива может быть назначено до трех лет лишения свободы.

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