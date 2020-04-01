Джакарта, , 13:36 — REGNUM На одном из необитаемых островов Индонезии откроется больница для зараженных коронавирусной инфекцией, об этом 1 апреля сообщает Reuters.

Клиника начнет свою работу на следующей неделе на острове Галанг, где существовал лагерь для беженцев во время войны во Вьетнаме.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 1 тыс. 677 случаев заражения коронавирусом, число скончавшихся достигло 157 человек — это самый высокий показатель в Юго-Восточной Азии.

Читайте ранее в этом сюжете: Итоговые контрольные для школьников в России могут пройти дистанционно