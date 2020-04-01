Санкт-Петербург, , 13:53 — REGNUM Состав продуктового набора, обещанного родителям детей, которые вынужденно не посещают учебные заведения в «нерабочую неделю», удивил петербуржских родителей, передает корреспондент ИА REGNUM.

В то время как одни родители не получают никаких продуктов (официальная причина — до 6 апреля некому заниматься выдачей), другим после бюрократической волокиты выдают наборы довольно странного состава. Так, в набор для ребенка-детсадовца включили кашу для младенцев, пюре (для них же) и коробку кетчупа. Вопрос, насколько такие продукты актуальны в возрасте старше одного года, остается открытым, а наличие кетчупа и вовсе обескураживает.

Есть, впрочем, куда более неприятный нюанс: особо предприимчивые родители уже предлагают обмен этих наборов на алкоголь, что вновь обостряет вопрос о необходимости срочного решения проблемы свободного распространения спиртных напитков в нерабочую неделю.