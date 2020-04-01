Бамако, , 12:02 — REGNUM В гуманитарной организации Международный комитет Красного Креста (МККК) предупредили, что системы здравоохранения стран Африки могут быть разрушены из-за пандемии коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

В соответствии с заявлением МККК, особую обеспокоенность вызывают регионы, затронутые вооруженными конфликтами, поскольку в них многие больницы уже были повреждены или разрушены, а также практически отсутствуют чистая вода и мыло, необходимые для борьбы с вирусом.

Например, в северной части Мали 93% медицинских учреждений разрушены, а в Буркина-Фасо, где жители ряда регионов страны вынуждены спасаться бегством, возрастает давление на системы здравоохранения определенных районов, так из-за внутренне перемещенных лиц население города Джибо удвоилось.

По заявлению представителей Красного Креста, в ряде стран африканского континента практически невозможно обеспечить социальное дистанцирование. Между тем ограничения на поездки, вводимые некоторыми африканскими государствами, означают, что многие гуманитарные программы приостанавливаются.

В свою очередь, персоналу МККК запретили несущественные поездки, однако в организации заявили, что сделают все возможное, чтобы продолжать доставлять лекарства и продукты питания наиболее уязвимым группам населения стран Африки.