Москва, , 11:06 — REGNUM Права учителей никак не могут быть нарушены, если учебный год будет продлён хотя бы до восьмого-десятого июня, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Об этом он заявил 1 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова, который заявил, что продление учебного года на лето будет зависеть от того, как граждане РФ будут придерживаться режима самоизоляции.

«Права учителей не будут нарушены, потому что во время каникул, когда они ещё работают, они получают точно такую же заработную плату, как и в период учёбы, — сказал Луховицкий. — И я думаю, что продление учебного года будет гораздо более разумным и правильным шагом, чем, например, сказать, что благодаря дистанционному обучению мы уже детей всех обучили, они у нас уже всё хорошо знают. Это может привести к тому, что учителям придется потом в мае или в сентябре-октябре уже бесплатно дополнительно заниматься с учениками, чтобы нагнать программу. Так что будет правильно, если наше руководство решит, что учебный год надо продлить».

Тем более, как подчеркнул Луховицкий, как правило, в июне большая часть детей всё равно ещё находится в городе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Кравцова, возможность продления учебного года в российских школах на летний период зависит от того, как граждане РФ будут соблюдать режим самоизоляции и насколько быстро удастся погасить распространение коронавируса.

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