Хабаровск, , 10:39 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал изменил изданное ранее распоряжение о режиме самоизоляции. Теперь оставаться дома обязаны не только пожилые граждане и граждане с хроническими заболеваниями, но и все остальные, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

В числе прочих мер жителям края рекомендовано максимально сократить контакты и соблюдать расстояние друг от друга не менее 1,5 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, полная самоизоляция введена в регионах ДФО — на Сахалине, в Приморье, на Камчатке и в Забайкалье, а также в Якутии.