Пекин, , 10:38 — REGNUM Первый завозной случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован в китайском городе Ухань, который стал эпицентром распространения инфекции. Об этом 1 апреля говорится в сообщении государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

О случившимся стало известно накануне. Пока не сообщается из какой именно страны прибыл человек, заболевший COVID-2019.

Пока в Ухане восстановлено только железнодорожное сообщение. Авиасообщение с городом Ухань будет восстановлено с 8 апреля. Вполне возможно, что зараженный коронавирусом прилетел на самолете в другой китайский город, а в Ухань прибыл на поезде.

Ранее сообщалось, что в Китае за сутки было подтверждено 36 случаев заражения коронавирусом. Причем 35 из них — это завозные случаи.

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