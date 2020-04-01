Москва, , 09:36 — REGNUM Граждане России, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции оказались в непривычных для себя условиях вынужденной самоизоляции, могут поддаться всеобщей панике и потерять самообладание. Однако этого можно избежать, уверены эксперты Роскачества.

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Прежде всего, чтобы снизить уровень тревоги, нужно понять, что стресс — это естественно, поясняет практикующий психолог, кандидат психологических наук Илья Слободчиков. Однако, по словам специалисты, проявления стресса у всех людей индивидуально.

«Важно понимать вот что: как бы вы ни переживали стресс, очень важно искать ресурсы, которые помогут вам восстановиться», — отмечает психолог.

Слободчиков советует сначала разобраться, что именно тревожит больше всего. Дав ответ на этот вопрос, нужно понять, можно ли изменить ситуации. Если «да», то составить план действий, который следует записать по пунктам на бумаге и следовать ему.

Ещё один шаг на пути избавления от стресса — поиск положительных сторон. Например, вынужденное пребывание дома на карантине можно использовать для внутреннего роста: больше читать, пройти онлайн-курс, научиться делать то, о чём давно мечтали, но до чего не доходили руки.

Также важно составить режим дня и следовать ему — это даст ощущение контроля. Важно не забывать и о физической нагрузке. Подойдёт всё — от простой гимнастики до йоги и танцев живота.

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Также эксперты советуют начинать вынужденную изоляцию с уборки и проветривания квартиры — в чистом доме приятнее находиться и меньше шансов чем-то заболеть.

Как сообщало ИА REGNUM, в России большинство регионов ввели режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.