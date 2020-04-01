Москва, , 09:47 — REGNUM Все вернувшиеся в Россию должны быть изолированы на 14 дней в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном 1 апреля на официальном портале правовых актов.

«Обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц, вернувшихся в Россию, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия», — указано в документе.

При этом жители Москвы и Московской области должны быть изолированы дома, а жители других регионов — «в условиях обсерватора». Все граждане, вернувшиеся в РФ с признаками респираторных заболеваний, подлежат обязательному тестированию на COVID-19.

Исполнение поручения возложено на региональные власти.

Как сообщало ИА REGNUM, всем жителям России в условиях коронавируса поручено держаться друг от друга на расстоянии не менее одного метра.

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