Улан-Удэ, , 09:18 — REGNUM Жители Бурятии в соцсетях жалуются на стремительное подорожание ранее не особо популярных продуктов, таких как имбирь и лимон. Их начали раскупать в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На резкий рост цен обратил внимание в том числе председатель правления «Федерации традиционных игр народов Бурятии» Алексей Гыргенов. По его словам, если ранее на рынке имбирь стоил 250 рублей за 1 кг, то сейчас он стоит уже 1200.

«Лимон стоил 250 р, сейчас 500 р. Чеснок 1 кг 450 р. Кто контролирует цены??? Это фруктовая лавка», — написал он.

Жители Улан-Удэ сообщают, что в некоторых магазинах стоимость лимона достигла уже 600−700 рублей.

В связи с этим советник главы Бурятии Алдар Бадмаев напомнил, что в республике растут облепиха, золотой корень и другие лекарственные растения, которые «надо сейчас употреблять самим и рекламировать везде».

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