Омск, , 08:24 — REGNUM На фоне «коронавирусного» ажиотажа в Омске значительно взлетели цены на лимоны и имбирь.

В местных пабликах в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что в одной из торговых точек Омска за килограмм лимонов просят 500 рублей (удорожание в четыре раза), имбиря — 2500 рублей (удорожание более чем в десять раз).

При этом их всё равно скупают. Некоторые люди убеждены, что с помощью мёда и имбиря якобы смогут защититься от коронавируса.

Ситуацию прокомментировали в региональном УФАС. В ведомстве подчеркнули, что в последнее время получают обращения граждан по факту значительного роста цен на имбирь и лимон. Впрочем, они не относятся к социально значимой группе товаров, в отношении которых проводится ежедневный мониторинг.

«Такая ситуация наблюдается по всей стране. В отдельных регионах РФ цена за килограмм имбиря выросла до 7 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Как подчеркнули в региональном УФАС, резкий рост цен на имбирь и лимоны может быть связан и сезонностью данных продуктов, и с повышением спроса у населения.

Омичам советуют приобретать другие доступные продукты питания, содержащие витамин С.

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Как сообщало ИА REGNUM, лимоны и имбирь дорожают и в других регионах РФ.

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