Париж, , 09:05 — REGNUM Бывший президент Республики Конго Жак Жоаким Йомби-Опанго скончался в Париже от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, политику был 81 год. Как сообщили члены его семьи журналистам, у погибшего были хронические заболевания еще до заражения вирусом.

Напомним, что Йомби-Опанго был президентом Республики Конго (со столицей в Браззавиле) с 1977 года, пока он не был свергнут в 1979 году нынешним лидером страны Дени Сассу Нгессо.

Он провел несколько лет в тюрьме до того, как в 1991 году была введена многопартийная система, и занимал пост премьер-министра до гражданской войны в 1997 году. Во время войны он отправился во Францию, где и проживал в последние годы.