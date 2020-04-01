Нур-Султан, , 08:44 — REGNUM Отменяется начисление налогов и других платежей с фонда заработных плат компаний малого и среднего бизнеса в Казахстане. Об этом 31 марта заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу.

Глава государства перечислил меры поддержки субъектам малого и среднего бизнеса в связи в чрезвычайным положением в стране и пандемией коронавируса.

В частности, налоги с фонда заработной платы отменяются для компаний, которые сильно пострадали из-за ограничительных мер. К этим секторам относится туризм, транспортные услуги, ресторанный бизнес и другие сферы. Льготный период будет действовать с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Токаев напомнил, что правительство отменило все налоги для предприятий малого и среднего бизнеса на три месяца. «Налоги в этот период платить не надо, но придется заплатить позднее», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля в Казахстане выявили 363 случая заражения коронавирусом. 24 человека выздоровели.

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