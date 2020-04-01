Улан-Удэ, , 08:22 — REGNUM На территории некоторых районов Бурятии полностью сошёл снег, в связи с чем в лесах пяти лесничеств с первого апреля официально открыт пожароопасный сезон. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

В лесах Заудинского, Бичурского и Иволгинского лесничеств сезон откроется с третьего апреля.

Опасный период продлится до осенних дождей. В это время гражданам запрещается разводить в лесах костры, бросать горящие спички и окурки, стеклянные бутылки и банки и производить другие действия, способные вызвать пожар.

Напомним, за сезон 2019 года на территории Бурятии было зарегистрировано до шести сотен лесных пожаров на общей площади около 269 тыс. га.

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