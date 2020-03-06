Улан-Удэ, , 13:50 — REGNUM Лесхозы Бурятии начали профилактические контролируемые выжигания подстилки, сухой травы и других горючих материалов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, мероприятия проводятся для предупреждения возникновения лесных пожаров.

«Таким способом лесники убирают горючий материал, который может стать причиной лесных пожаров», — отметили специалисты.

Местных жителей в связи с этим просят сохранять спокойствие, если будет наблюдаться задымление в лесах.

Тем временем, в республику начала поступать новая лесопожарная техника. Так, в Кабанский лесхоз прибыл новый трактор, с помощью которого будут создавать минерализованные полосы и тушить пожары.

Напомним, пожароопасный сезон 2019 года выдался в Бурятии, как и по всей Сибири, крайне сложным. Как сообщало ИА REGNUM, на территории республики было зарегистрировано 597 лесных пожаров на общей площади около 269 тыс. га.

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