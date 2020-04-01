Улан-Удэ, , 08:08 — REGNUM В Бурятии по ситуации на утро 1 апреля 2020 года зарегистрировано 25 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском оперативном штабе, за последние сутки количество заболевших выросло на шесть человек.

«В отделении реанимации и интенсивной терапии получают лечение 5 человек. Состояние пациентов стабильно тяжелое, без ухудшения», — добавили в штабе.

При этом ещё у пяти граждан из контактной группы есть подозрение на наличие инфекции. Всего выявили более восьмисот человек, контактировавших с больными.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории республики с 31 марта введён режим полной самоизоляции граждан без ограничений по возрасту. В связи с этим, глава Бурятии Алексей Цыденов призвал жителей не общаться с соседями и друзьями, а выходить на улицу только при необходимости.

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