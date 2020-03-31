Улан-Удэ, , 12:45 — REGNUM В Бурятии с 31 марта вводится режим полной самоизоляции граждан без ограничений по возрасту. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил глава республики Алексей Цыденов.

Он напомнил, что на территории республики уже 19 подтверждённых случаев коронавируса, из них трое — дети до 17 лет. Ещё у 6 человек диагноз подтверждён предварительно.

«Не надо общаться с соседями и друзьями. Выходить можно только в ближайший продуктовый магазин с соблюдением мер предосторожности. Соответствующий указ мною подписан», — заключил глава.

Режим самоизоляции, при котором все будут обязаны находиться дома, продлится до 5 марта.

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