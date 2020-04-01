Веллингтон, , 07:55 — REGNUM Новых 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Новой Зеландии за прошедшие сутки, главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд на пресс-конференции.

К настоящему времени в Новой Зеландии количество подтвержденных и предварительно подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 708. По словам Блумфилд, за 31 марта от коронавирусной инфекции в стране никто не умер.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта власти Новой Зеландии продлили срок действия режима чрезвычайного положения еще на неделю из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Отмечалось, что режим ЧП может быть продлен и в дальнейшем, если этого потребует ситуация.

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