Вашингтон, , 06:49 — REGNUM В сеть утекли новые «скины» (облики персонажей), а также эмоции и изображения различных косметических добавлений, которые скоро могут появиться в Fortnite. Они были опубликованы 31 марта на Twitter-странице Hyper X.

https://twitter.com/HYPEX/status/1244870083882749952

Публикация даёт понять, что большая часть «утекшего» посвящена пасхальной тематике. Ожидается, что компани Epic Games представит новые изменения перед грядущими праздниками.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что игроки обнаружили в Fortnite ошибку, которая позволяла победить любого соперника. Они заметили, что любой персонаж может стать невидимым, если будет целиться из гарпуна, сидя в коробке.

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