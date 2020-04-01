Благовещенск, , 06:37 — REGNUM В Приамурье компании и индивидуальные предприниматели готовы давать региону по 7 тысяч защитных масок в сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Всего в регионе указать такую услугу могут 52 компании и индивидуальных предпринимателя в 20 муниципалитетах. Перечень организаций был сформирован специалистами министерства экономического развития и внешних связей.

«К пошиву таких масок предъявляются конкретные требования. Одной из главных задач, которые ставятся перед нами, является обеспечение производителей исходными материалами. Поставщики уже найдены и готовы снабдить всех желающих помочь в производстве масок», — рассказала заместитель министра экономического развития Татьяна Величко.

Первые партии защитных масок уже заказали некоторые торговые сети, а в ближайшее время маски станут доступны для покупателей в точках розничной торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье на карантине по коронавирусу находится 45 человек.