Благовещенск, , 05:11 — REGNUM В медицинских учреждениях Приамурья на изоляции по коронавирусу по состоянию на 31 марта находятся 45 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Об этом на заседании оперативного штаба рассказала министр здравоохранения области Евгения Жаровникова.

«Сорок человек находятся в изоляторе, развернутом на базе детской городской клинической больницы. Трое — в изоляторе, развернутом на базе гостиницы Белогорска, один — в изоляторе на базе наркологического реабилитационного центра «Ковчег» в посёлке Дубовка Свободненского района, ещё один — в изоляторе инфекционного отделения Шимановской больницы», — отметила министр.

Также она сообщила, что в обсерваторе Волковской врачебной амбулатории находятся 13 граждан КНР, все они здоровы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье официально подтверждено уже четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией.