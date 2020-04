Оттава, , 05:35 — REGNUM Райан Клевен, работавший в The Coalition над созданием многопользовательского режима в игре Gears 5, объявил, что он покидает компанию. Публикацию он разместил 1 апреля на своей странице в Twitter.

Разработчик выразил надежду, что геймерам нравится играть в дополнение Operation 3: Gridiron к Gears 5 и отметил, что это была его любимая работа. Он сообщил, что это последий проект, над которым он работал в рамках франшизы в компании The Coalition.

«Из-за личных проблем я ухожу в творческий отпуск на неопределённый срок. Спасибо, что присоединились ко мне на этом пути», — написал Клевен, добавив, что последние шесть лет работы в компании были «потрясающими» и он будет скучать по миру Gears of War, но после ухода его наставника Рода Фергюссона он решил «пересмотреть свои приоритеты».

Релиз Gears 5 состоялся 19 июля 2019 года. Студия The Coalition до этого выпустила обновлённые версии Gears of War 4 и самой первой Gears of War.

