Владивосток, , 04:40 — REGNUM Правительство Приморья утвердило список непродовольственных товаров первой необходимости, розничная продажа которых не ограничивается в период эпидемии коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Ранее правительство России утверждало рекомендованный список, предоставив субъектам право вносить в него изменения соответствующие ситуации в регионе. В Приморье в такой перечень попали 32 вида товаров: антисептические, моющие и чистящие средства, средства личной гигиены, товары для малышей, топливо, спички, корма для животных, автозапчасти, садово-огородные предметы, семена, саженцы, пожарное оборудование и похоронные принадлежности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на время пандемии запрещено ходить в лес.