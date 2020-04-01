Владивосток, , 04:17 — REGNUM В связи с усилением мер по противодействию эпидемии коронавируса и пожароопасным сезоном жителям Приморья запретят посещать леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: В районе Еврейской АО ввели карантин по коронавирусу

Решение о воспрещении допуска жителей края в лес принял губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также на комиссии было отмечено, что впервые за 10 лет Приморье признано готовым к тушению лесных пожаров.

«В 2019 году было направлено более 150 миллионов рублей на новую технику, беспилотные летательные аппараты. Сейчас все силы и средства расположены так, чтобы максимум от одного до трёх часов добраться в любую точку края до места лесного пожара. Задействованы два вертолёта и один самолёт из Дальнереченска, лесники, со своей стороны, в каждом районе готовы предоставить технику, всего более 920 единиц», — сообщил зампред правительства Приморья Александр Костенко.

Как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции введён в Еврейской автономной области, кроме того, там же один из районов полностью переведён на карантин.