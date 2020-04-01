Биробиджан, , 03:48 — REGNUM В Октябрьском районе Еврейской автономной области вводится карантин по коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Кроме того, на всей территории автономии вводится режим самоизоляции: без надобности людям рекомендовано не покидать своё жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области подтверждены три первых случая заражения коронавирусной инфекцией, больные госпитализированы в инфекционное отделение областной больницы, под наблюдение врачей взяты лица, с ними контактировавшие — более 70 человек.