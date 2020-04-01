Санта-Моника, США, , 01:56 — REGNUM Компания Activision объяснила, почему в ремастере (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Call of Duty: Modern Warfare 2 не режима многопользовательской игры. Информацию она опубликовала 31 марта в своём блоге.

В ответ на вопросы удивлённых поклонников франшизы, не обнаруживших в игре многопользовательский контент, разработчики заявили, что они пошли на такой шаг из-за нежелания разделять базу игроков. Они добавили, что намерены продолжить работу по созданию «единой многопользовательское онлайн-площадки».

Создатели игры отметили, что они добавили культовые карты Modern Warfare 2 в новую Modern Warfare, таким образом, те, кто желает сыграть на них в многопользовательском режиме, всё же получили такую возможность. Что касается самого ремастера COD: Modern Warfare 2, то он даёт возможность поклонникам франшизы вновь вернуться к известной истории в формате одиночной игры.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что за три недели после релиза «королевской битвы» Call of Duty: Warzone Activision заблокировала аккаунты около 50 тыс. геймеров. Основной причиной блокировок являются «читы» (нечестные методы, позволяющие геймерам доминировать в игре).

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