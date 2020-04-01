Вашингтон, , 01:18 — REGNUM Не менее 770 человек в США умерли за сутки от заболевания коронавирусной инфекцией, передает телеканал CNN.

Отмечается, что такой высокий показатель смертности за сутки от коронавирусной инфекции в США зафиксирован впервые с начала пандемии. По данным CNN, общее число умерших от COVID-19 в Соединенных Штатах составило 3774 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта мэр американского Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что через несколько дней в городе произойдет более масштабная вспышка заболевания коронавирусной инфекцией. По его словам, спада пока ожидать не приходится.

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