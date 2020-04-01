Тирана, , 00:07 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения и социальной защиты Албании Мира Ракацолли заявила 31 марта, что за последние сутки в стране было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Обследовано было 145 человек. Таким образом, общее число подтвержденных случаев коронавируса в Албании достигло 243.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, вечером 31 марта пятнадцатый житель Албании скончался в результате болезни, вызываемой коронавирусом. Им стал 69-летний мужчина из города Хас.

Но есть и хорошие новости — только за 30 марта восемь граждан страны полностью излечились. Общее же число выздоровевших достигло 52.

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