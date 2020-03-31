Рига, , 23:39 — REGNUM В одном из рижских приютов констатирован случай массового заражения Covid-19. Данные о количестве больных разнятся, пишет портал tvnet.lv.

Министр здравоохранения Латвии Илзе Винкеле сообщила о 27 заражённых в христианском приюте Синий крест («Zilais Krusts»), как среди работников приюта, так и среди бездомных постояльцев. По сведениям главы Департамента благосостояния Рижской Думы Ирены Кондрате число заражённых Covid-19 равняется 33.

Часть бездомных ушла. Их передвижение трудно контролировать. Заражены ли покинувшие приют коронавирусом неизвестно. Невозможно проконтролировать и контакты бездомных. В данный момент в приюте введён 14-дневный карантин, на котором находится около 100 человек. Речь о закрытии приюта, сообщила Кондрате, пока не идёт.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.