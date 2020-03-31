Москва, , 23:29 — REGNUM В Москве умерли пять человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом 31 марта сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Возраст пациентов — от 61 до 74 лет. У каждого из них была пневмония и сопутствующие заболевания. Четверо находились на искусственной вентиляции лёгких. Одна из пациенток имела хроническое заболевание, у троих — сахарный диабет.

В оперштабе напомнили о необходимости для пожилых людей соблюдать режим изоляции.