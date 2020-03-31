Вашингтон, 31 марта 2020, 23:27 — REGNUM В США зафиксирован первый случай гибели военнослужащего, заразившегося коронавирусом, сообщает 31 марта пресс-служба Национальной гвардии.
По их информации, капитан Нацгвардии Дуглас Линн Хикок, помощник военного врача, скончался в Пенсильвании.
Отмечено, что 21 марта он был госпитализирован с диагнозом коронавирус пневмонии.
Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент США заняли первое место в мире по масштабам распространения коронавируса, обогнав Китай, где была отмечена первая крупная вспышка этого заболевания.
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