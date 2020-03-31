Анкара, , 20:20 — REGNUM Число жертв коронавируса в Турции достигло 214 человек, сообщил 31 марта министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

По его словам, за истекшие сутки умерли от коронавируса 46 человек.

Кроме того, за последние 24 часа число выявленных заражений коронавирусом увеличилось с 10 827 до 13 531.

Выздоровевших пациентов турецкие медики насчитали 243 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на 31 марта 2020 года в мире общее число выявленных заражений коронавирусом перевалило за 690 тыс. При этом уже известно о более чем 33 тыс. летальных исходов заболевания.

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